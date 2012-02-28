Люсі Лью зіграє доктора Ватсона

Доктора Ватсона в новому серіалі "Елементарно" (Elementary), що виходить найближчим часом на американському каналі CBS, зіграє Люсі Лью (Lucy Liu), знайома пза стрічками "Вбити Білла" і "Ангели Чарлі", повідомляє у вівторок видання Hollywood Reporter.

Раніше повідомлялося, що американський канал, надихнений успіхом британського "Шерлока" (Sherlock) з Бенедиктом Камбербатчем (Benedict Cumberbatch) і Мартіном Фріменом (Martin Freeman), задумав власну модернізовану версію Конан Дойля. Головну роль віддали лиходієві з "Декстера" Джоні Лі Міллеру (Jonny Lee Miller), а сценарій пише Роберт Доерті (Robert Doherty).

Замість військового лікаря, який приходить до тями після бойового поранення, американський Холмс, який веде розслідування в Нью-Йорку, отримує непитущу супутницю життя. Люсі Лью повинна буде зіграти хірурга, якого позбавили ліцензії на медичну практику після смерті пацієнта.

Знімати пілотні серії буде режисер "Декстера" Майкл Куеста (Michael Cuesta).

РІА «Новости»