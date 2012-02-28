Люсі Лью зіграє доктора Ватсона
У новому серіалі
Доктора Ватсона в новому серіалі "Елементарно" (Elementary), що виходить найближчим часом на американському каналі CBS, зіграє Люсі Лью (Lucy Liu), знайома пза стрічками "Вбити Білла" і "Ангели Чарлі", повідомляє у вівторок видання Hollywood Reporter.
Раніше повідомлялося, що американський канал, надихнений успіхом британського "Шерлока" (Sherlock) з Бенедиктом Камбербатчем (Benedict Cumberbatch) і Мартіном Фріменом (Martin Freeman), задумав власну модернізовану версію Конан Дойля. Головну роль віддали лиходієві з "Декстера" Джоні Лі Міллеру (Jonny Lee Miller), а сценарій пише Роберт Доерті (Robert Doherty).
Замість військового лікаря, який приходить до тями після бойового поранення, американський Холмс, який веде розслідування в Нью-Йорку, отримує непитущу супутницю життя. Люсі Лью повинна буде зіграти хірурга, якого позбавили ліцензії на медичну практику після смерті пацієнта.
Знімати пілотні серії буде режисер "Декстера" Майкл Куеста (Michael Cuesta).