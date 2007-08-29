Ющенко: уряд має знайти кошти на “Шкільний автобус”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає, що в першому півріччі цього року Кабінет Міністрів України не виділив на реалізацію програми “Шкільний автобус” передбачених коштів, і наголошує, що уряд має знайти кошти на повне виконання програми.

На цьому Президент наголосив після участі в засіданні вченої ради Чернігівського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, говорячи про ключові завдання розвитку освіти на цей навчальний рік, В.ЮЩЕНКО назвав активний розвиток системи дошкільної підготовки, реалізацію програми «Шкільний автобус», вирішення питання із будівництвом та облаштуванням шкіл.

Стосовно дошкільних закладів освіти, Президент нагадав, що завданням місцевої влади є солідарно з центральною якнайшвидше впроваджувати цю систему в усіх населених пунктах України. У цьому контексті він, зокрема, поставив завдання місцевій владі Чернігівщини відновити діяльність 119 дитсадків, що зараз не працюють у регіоні.

Президент також наголосив, що цього року уряд має знайти кошти на повне виконання програми «Шкільний автобус». Він відзначив, що у першому півріччі цього року Кабінет Міністрів України не виділив на реалізацію цієї програми передбачених коштів. За словами Віктора Ющенка, він матиме розмову з урядовцями щодо вирішення цього питання протягом найближчих півтора-двох місяців.

У своєму виступі Президент ще раз наголосив, що у сучасному світі будь-яка країна виграє за рахунок прогресивної високоякісної освіти та високих технологій.

Сьогодні в рамках робочої поїздки глава держави також відвідав школи у селах Іванівка та Количівка. Президент оглянув приміщення шкіл, ознайомився з їхньою підготовкою до нового навчального року, поспілкувався з учителями.

Крім того, сьогодні В.ЮЩЕНКО в рамках загальнонаціональної акції «Український прапор у кожну родину» передав для всіх 576 сільських шкіл Чернігівщини державні прапори України.