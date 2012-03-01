Вже три тижні кияни боронять сквер імені Пушиної від забудовників

Близько трьох тижнів кияни відстоюють частину скверу імені Феодори Пушиної, яку забудовники мають намір знищити для будівництва чергового торговельно-розважального центру.

Про це повідомляє прес-служба громадської організації «Київський форум».

Як зазначає прес-служба, зелена зона, що розташована на розі просп. Академіка Палладіна та просп. Перемоги на автомобільній розв’язці біля мосту, залишилася єдиним джерелом свіжого повітря на пожвавленій міській магістралі. Натомість тут планують побудувати бензозаправну станцію та торговельно-розважальний комплекс.

Жителі мікрорайону переконані, що тут, на перехресті доріг і біля будинків, не потрібні ані автозаправка, ані торгово-розважальний центр – все це поруч вже є, а зелених насаджень в задимлених Біличах – обмаль.

За даними «Київського форуму», 18 лютого 2012 року мешканці зібрали підписи проти будівництва та погодили звернення до влади. Упродовж тижня кияни неодноразово зверталися до різних служб щодо порушень на будівництві: відбору електроенергії з проводів генератора, пошкодження насаджень під час закладення фундаменту огорожі тощо. Тим часом були відправлені офіційні колективні звернення до КМДА, Київради, Святошинської РДА, районного управління міліції, прокуратури.

За словами мешканців, міліція реагувала пасивно на звернення громадян, жодним чином не перешкоджаючи роботам.

24 лютого протягом дня забудовники завершили встановлення 2-метрової металевої огорожі навколо будівництва, а вночі, між 3-ю та 5-ю годинами, спиляли дерева на ділянці близько 0,5 га.

Вдень 25 лютого жителі зруйнували огорожу і викликали міліціонерів і чиновників з вимогою зафіксувати факт масового вирубування дерев. Керівник охоронців намагався втекти, але був затриманий, при цьому вдарив по голові одну з активісток ініціативної групи. Представником Святошинського «Зеленбуду» спільно с заступником прокурора Святошинського району було складено протоколи про події та про вирубку 84 дерев – дубів, сосен, акацій, кленів, груш.

Водночас, зазначає «Київський форум», до столичної прокуратури надійшла викривлена інформація: зелена зона, де відбувалися події, була названа сквером ім. Василя Стуса. В той час як сквер ім. Василя Стуса розташовано на території з іншого боку Кільцевої дороги (просп. Академіка Палладіна), ближче до центру міста. Прес-служба прокуратури вказала адресу: просп. Перемоги, 138. Насправді, за такою адресою немає ніякої будівлі. «Це просто, як кажуть, зі стелі, компанія Е. при оформленні своїх домовленостей з Київрадою придумали таку адресу», – переконані ініціативні мешканці.

«Зухвальство рейдерів викликає обурення мешканців. А поведінка влади, яка по суті просто спостерігає, чим завершиться боротьба громадян за меморіальний сквер ім. Феодори Пушиної, який має статус об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення, – сприяє втраті останніх ілюзій щодо її цілей та інтересів», – наголошує «Київський форум».