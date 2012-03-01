На Київщині з'явиться мережа реалізації дешевих місцевих продуктів

На Київщині з’явиться мережа магазинів для реалізації сільськогосподарської продукції місцевих виробників за помірними цінами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, в найближчий перспективі йдеться про спорудження 300 магазинів для реалізації продукції найбільшого в Україні хлібокомбінату, який зараз будується у Васильківському районі, і відкриття якого заплановано на початок липня цього року.

Протягом наступних п’яти років кількість таких торгівельних точок буде доведена до 500.

Будівництво хлібокомбінату та торговельної мережі дасть можливість створити в області понад 6 тисяч робочих місць. Київський обласний хлібокомбінат забезпечить хлібобулочними виробами потреби усіх мешканців регіону.

У повідомленні також зазначається, що на Київщині розробляються програми реалізації інших видів продуктів харчування місцевого виробництва, зокрема молочних, м’ясних, овочів.

У нових магазинах, що реалізовуватимуть таку продукцію, планують запровадити енергозберігаючі технології. Загалом програма «Споживай своє» базується на принципі «виробник-покупець», і в результаті її реалізації ціни на продукти можна буде знизити щонайменше на 20%.

«Нові інвестиційні проекти збільшують надходження до бюджету і цим поліпшують соціально-економічний розвиток нашого регіону. А це, у свою чергу, дасть можливість спрямувати кошти на розвиток інфраструктури краю та забезпечити якісний соціальний захист людей», - зазначив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК.