У МВФ кажуть, що криза трохи відпустила

Міжнародний валютний фонд відзвітував, що загроза різкого уповільнення темпів світової економіки ослабла.

В МВФ переконані, що це є результатом заходів, як єврозона здійснює для виходу з боргової кризи. Але при цьому в організації попередили, що зростання світової економіки рухається "по низхідній". "Залишається ризик того, що країнам єврозони, при русі вперед, не вдасться зберегти баланс і подолати проблеми в реальному, бюджетному та фінансовому секторах економіки", - зазначено в доповіді МВФ.

У МВФ підкреслили, що їх колегам з Європейського центрального банку необхідно зосередитися на насиченні банківської системи ліквідністю, так як це гарантує її стабільність в цілому, при цьому необхідно враховувати фактор цінової стабільності.

ТСН