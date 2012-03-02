В Україні ліквідовують військові прокуратури з дальнім прицілом

У структурі органів прокуратури будуть ліквідовані військові прокуратури (після прийняття відповідних змін до чинного законодавства) та створені спеціалізовані прокуратури з нагляду за додержанням законів у військових формуваннях.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, таке рішення було ухвалене сьогодні на розширеному засідання колегії відомства.

На засіданні колегії, у якому взяв участь міністр оборони Дмитро САЛАМАТІН, було зазначено, що минулого та поточного років військовими прокурорами вжито низку заходів щодо зміцнення законності у військових формуваннях, але водночас вимоги щодо підвищення ефективності нагляду на цьому напрямі вимагають системних змін в організації роботи військових прокуратур.

Зокрема, кадри цих прокуратур формуються з числа офіцерів, які проходять військову службу у Збройних силах або перебувають у запасі. Грошове утримання прокурорсько-слідчих та інших працівників військових прокуратур, забезпечення службовими приміщеннями, їх охорони, транспортом, засобами зв’язку та іншим необхідним майном, а військовослужбовців – обмундируванням здійснюється Міністерством оборони України.

За таких умов не повною мірою забезпечується виконання покладених на органи прокуратури функцій та завдань. Діюча система не сприяє підвищенню ефективності прокурорського впливу на зміцнення законності і правопорядку у військових формуваннях.

У зв’язку з цим невідкладного вирішення вимагають питання фінансування та матеріально-технічного забезпечення таких прокуратур за рахунок Генеральної прокуратури. Нагальною є потреба зміни правового статусу військових прокурорів та слідчих, вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням їх житлом.

Здійснення таких заходів потребує комплексного підходу та змін у законодавчому регулюванні діяльності прокуратур, на які покладається нагляд за додержанням законів у військових формуваннях.

Міністр оборони підтримав прийняте колегією рішення.