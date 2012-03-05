У Запоріжжі розстріляли "Колю Рєбьонка"

У ресторані в центрі Запоріжжя невідомі розстріляли місцевого кримінального «авторитета», відомого як «Коля Ребенок».

Як повідомили УНІАН в керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області, інформація про стрілянину в ресторані «Рибальський Стан» на Набережній (Орджонікідзевський район Запоріжжя) надійшла сьогодні близько 15.30.

«Виїхавши на місце події, співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що вогнепальне поранення дістав співвласник ресторану Микола БІНЬКО, який зараз знаходиться в реанімації», - повідомили в керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області.

За неофіційними даними, М.БІНЬКО, відомий у Запоріжжі ще з 90-х років XX століття як «Коля Ребенок», дістав вогнепальне поранення в голову.

Офіційних даних про обставини скоєння злочину і наявність або відсутність інших постраждалих на даний момент немає.