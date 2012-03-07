Коли підвищувати мінімальну ціну на горілку

Міністерство аграрної політики і продовольства України вважає передчасним підвищення мінімальних цін на горілку.

Про це в інтерв'ю виданню «Урядовий кур'єр» повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«На нашу думку, сьогодні це підвищення цін (мінімальних цін на лікеро-горілчану продукцію — УНІАН) передчасне. Щоквартальні підвищення акцизу згідно з інфляцією поки що забезпечують надходження, передбачені бюджетом від акцизних товарів», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.

Він відзначив, що прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив доопрацювати це питання, і Мінагропрод вже подав свої зауваження і пропозиції.

Нагадаємо, Мінфін ініціював підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на горілку і лікеро-горілчані вироби на 26,4%, зокрема, пропонується підвищити мінімальну оптово-роздрібну ціну з 88,5 грн. до 111,9 грн. за літр 100% спирту, а роздрібну – з 130,5 грн. до 165 грн. за літр 100% спирту.