Католики закликали Верховну Раду заборонити аборти

Глави Української греко-католицької церкви та Римо-католицької церкви звернулися до Верховної Ради України із закликом змінити законодавство і заборонити в Україні аборти. Як повідомив під час зустрічі із молоддю в Тернополі глава Української греко-католицької церкви Святослав ШЕВЧУК, зумовлене таке звернення тим, що в Україні в середньому у рік внаслідок абортів гине 2 млн. ненароджених дітей.

«Я, коли був викладачем морального богослов’я, досліджував зі своїми студентами феномен аборту в Україні. Речі жахливі. За 20 років незалежної України ми свідомо і добровільно вбили 40 млн. дітей. Тобто за цей час перестала існувати така нація, як українці – 40 мільйонів. На фоні цієї цифри ті діти, які народилися за 20 років, – це вцілілі, це ті, яких випадково минула вбивча рука батьків», – сказав С.ШЕВЧУК.

Він також наголосив, що вчинення абортів не можна розглядати лише в площині «жінка-лікар».

«Прийнято вважати, що питання аборту – це тільки гріх жінки. Але насправді гріх аборту зачіпає ціле суспільство. Не тільки жінка є винна, а і її чоловік , її мама чи батько, які жінку до того змушують, члени родини, які не захотіли прийняти це життя. Лікар, який це вчинив, зазнає духовних тортур, це потім відбивається на його стосунках зі своїми дітьми», – зазначив глава УГКЦ.

На його думку, аборти в Україні уже б давно варто було заборонити.

«Ви не знайдете лікаря-гінеколога, який скаже, що аборт – це є добре для здоров’я і приносить користь жінці. Але при цьому аборт у нас досі дозволяється. Більше того, Україна перетворилася на місце вбивства дітей з Європи, приїздять до нас з Польщі, з інших країн, де робити аборт заборонено робити і це вбивство виконують тут. Наша земля і так полита кров’ю, але скільки її проливається тепер через цей гріх – це просто жахливо. І це зло шкодить для цілого суспільства», – застерігає С.ШЕВЧУК.

«Але якби у Верховній Раді були свідомі борці за людське життя, то у нас би вже давно було прийнято відповідні закони», – зауважив С.ШЕВЧУК.