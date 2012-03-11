В Азарова сподіваються, що на Євро-2012 Україна в'їде у великий туризм

Проведення чемпіонату Європи з футболу поточного року може збільшити в'їзний потік іноземних туристів в Україну на 30-40%.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, таку думку висловила голова Державного агентства України з туризму та курортів Олена ШАПОВАЛОВА, яка 7 березня відкрила український стенд на міжнародній виставці туризму ІТВ у Берліні.

"Євро-2012 - це сходинка на шляху до великого туризму. Ми сподіваємося, що чемпіонат надасть можливість збільшити в'їзний потік в Україну як мінімум на 30-40%", - наголосила голова Держтурагентства. За її словами, Україна гідно підготувалася до проведення футбольної першості і тепер презентує свої досягнення на ІТВ.

Як зазначила керівник української делегації на турбіржі у Берліні, ІТВ, що має статус найбільшої у світі виставки туризму, є унікальною можливістю продемонструвати міжнародній спільноті не лише підготовку країни до Євро-2012, а й загальний туристичний потенціал України.

Український стенд на ІТВ об'єднав представників як державного, так і приватного туристичного сектору. Свій продукт у Берліні пропонують провідні українські туроператори, авіаперевізники та готелі. Географічно акценти зроблено на містах, що прийматимуть Євро-2012 (Київ, Львів, Харків, Донецьк), а також Одесі та Криму.

ІТВ проходить у Берліні 7-11 березня. Участь у заході беруть понад 10,6 тис. експонентів з 187 країн.