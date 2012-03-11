У Москві продовжують воювати з українськими сирами

У Москві Росспоживнагляд продовжує вилучати з обігу українські сири.

Як повідомили УНІАН в московському міському управлінні Росспоживнагляду, на території російської столиці в обігу продовжують виявлятися сири виробників ТОВ «Лозовський молочний завод», Харківська область; ПП «Рось» філіал «Ахтирського сиркомбінату» Сумська область; ПАО «Дубномолоко» Рівненської області «як такі, що не відповідають вимогам» Федерального Закону «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію» від 12.06.08 № 88-ФЗ за вмістом рослинних жирів і без зазначення їх на етикетці продукту.

Підкреслюється, що метою недопущення надходження на споживчий ринок Росії фальсифікованої продукції і забезпечення продовольчої безпеки в Російській Федерації, Росспоживнаглядом припинено ввезення і обіг на території РФ сирів даних виробників.

У повідомленні наголошується, що «вживаються заходи з виявлення в підприємствах торгівлі, громадського харчування, підприємствах харчової промисловості, дитячих дошкільних і освітніх установах, в лікувально-профілактичних установах та недопущення обігу вказаної продукції на споживчому ринку міста Москви».

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПРП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.

У той же час 27 лютого співробітник прес-служби Росспоживнагляду Любов ВОРОПАЄВА повідомила, що Росія заборонила експорт сирів ще чотирьом українським підприємствам. «Дійсно, Росспоживнагляд заборонив ще чотирьом українським підприємствам поставляти сири на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза», - підтвердила Л.ВОРОПАЄВА.

При цьому вона відмовилася повідомити причини такого рішення.