Всесвітньо відомий філософ розкритикував президента Могилянки

Французький філософ Славой Жижек розкритикував президента Могилянки

Всесвітньо відомий філософ Славой Жижек надіслав листа президентові Києво-Могилянської академії Сергію Квіту. У тексті листа він засудив закриття Центру візуальної культури, котрий сьогодні було позбавлено приміщення, повідомляє gazeta.ua.

На сьогоднішній день Жижек входить у топ-25 найважливіших публічних інтелектуалів світу за версією журналів Prospect Magazine (Велика Британія) і Foreign Policy (США).

Жижек висловив "стурбованість" конфліктом між ЦВК та призупиненням роботи Центру.

"Такі дії несумісні з образом демократичного університету. Тому я наполегливо закликаю вас відновити роботу Центру в повному обсязі", - заявив він у листі Сергію Квіту.

"Багато моїх колег у з середовища інтелектуалів брали участь у різних заходах ЦВК, і я чув від них лише найкращі відгуки, що свідчить про актуальність та рівень критичного мислення, який зараз розвивається у стінах НаУКМА", - пише філософ.

На думку Жижека, Могилянка тільки виграє від діяльності Центру візуальної культури.

"Мені відомо, що ЦВК — це спільнота соціально-ангажованих науковців, студентів, художників та активістів, які шукають дієву альтернативу неоліберальній системі, і які зосереджені на змінах соціальної структури відповідно до ідей свободи та рівності" - пише Жижек.

У грудні цього року Жижек планує прочитати лекцію у Могилянці, але наполягає, щоб вона відбувалась у приміщенні Центрі візуальної культури.

Нагадаємо, сьогодні президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт заборонив проводити заходи у Староакадемічному корпусі університету. Саме там знаходиться Центр візуальної культури (ЦВК), навколо якого вже місяць розгоряється конфлікт.