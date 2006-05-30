Росія виходить з проекту Ан-70

Росія виходить із спільного українсько-російського проекту Ан-70.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам в Баку повідомив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО після зустрічі з міністром оборони Російської Федерації Сергієм ІВАНОВИМ.

«Щодо проекту Ан-70 наступила ясність – ухвалено рішення російською стороною про те, що вона виходить з проекту Ан-70», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він повідомив, що досягнуто домовленості з російською стороною, що цей вихід відбуватиметься за участю експертів, аби вирішити всі питання, що стосуються фінансування і інтелектуальної власності.

Він наголосив, що це робиться для того, аби Україна самостійно могла допрацьовувати цей проект на свій розсуд.

«У цьому питанні наступила ясність – це краще, ніж відсутність рішення, хоча краще, щоб ми робили цей проект разом», - відзначив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, літак Ан-70 призначений для транспортування вантажів масою до 47 тонн, десантування парашутистів і техніки. Серед військово-транспортних літаків лише Ан-70 сідає на ґрунтові майданчики завдовжки 600-900 м і може перевозити всю номенклатуру військових вантажів країн СНД і НАТО.

Створення літака Ан-70 - спільний українсько-російський проект. Але Росія останнім часом заявляла, що може відмовитися від участі в ньому. Зокрема, російська сторона заявляла про вихід з проекту за умови повернення Україною вкладених росіянами коштів і надання Україні права стати єдиним оператором проекту.