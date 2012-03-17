У Німеччині помер засуджений за пособництво нацистам Іван Дем’янюк

Засуджений за пособництво нацистам Іван (Джон) Дем’янюк помер у віці 91 року сьогодні в Німеччині, передає телеканал N-24 з посиланням на поліцейську дільницю в Розенхаймі.

Як повідомляє РІА «Новости», останнім часом І.Дем’янюк жив у притулку для людей похилого віку в курортному містечку Бад Файльнбах у Верхній Баварії.

Вищий земельний суд Мюнхена в травні 2011 року визнав депортованого із США І.Дем’янюка винним і засудив його до п'яти років позбавлення волі. Проте вирок чинності не набув, і І.Дем’янюку відбувати покарання у в'язниці не довелося.

Процес над І.Дем’янюком розпочався в Німеччині 30 листопада 2009 року після того, як він був депортований із США. За версією німецького слідства, І.Дем’янюк безпосередньо брав участь в знищенні щонайменше 27,9 тисячі в’язнів у таборі Собібор, де служив наглядачем після полону. Німецька прокуратура вимагала засудити І.Дем’янюка до шести років позбавлення волі. Захист наполягав на невинуватості підсудного.

І.Дем’янюк народився в 1920 році в Україні. За його твердженнями, він служив у Червоній армії і в 1942 році потрапив у німецький полон. Суд встановив, що в таборі він пройшов навчання на наглядача і почав служити охоронцем у Собіборі на території окупованої Польщі. У жовтні 1943 року І.Дем’янюка направили в концтабір Флоссенбюрг на кордоні з нинішньою Чехією. Там він пробув охоронцем до 1944 року. Після закінчення війни І.Дем’янюк жив у різних місцях, поки в 1952 році не виїхав у США.

У 1975 році стало відомо про передбачувану причетність І.Дем’янюка до нацистських злочинів. У 1986 році американські власті екстрадирували його в Ізраїль, де І.Дем’янюка засудили до страти за злочини проти людяності. Передбачалося, що саме І.Дем’янюк запам'ятався багатьом ув’язненим наглядачем-садистом на прізвисько Іван Грозний у концтаборі Треблинка, який розташовувався на території окупованої Польщі.

У 1993 році ізраїльський Верховний суд визнав, що І.Дем’янюк не був наглядачем у концтаборі Треблика, і його відпустили з в'язниці, після чого І.Дем’янюк повернувся в США. Проте американські власті продовжували розслідування, і в 2002 році суд визнав доведеним, що І.Дем’янюк під час Другої світової війни служив наглядачем у ряді концентраційних таборів, на підставі чого прийняв рішення позбавити його громадянства і вислати з країни.

На процесі в Мюнхені суд заслуховував свідчення близько 30 свідків звинувачення, 12 з них прибули до Баварії з Нідерландів. Це здебільшого родичі людей, вбитих у Собіборі. Ухвала була винесена, незважаючи на те, що через майже 70 років після подій, котрі стали предметом процесу, не залишилося жодного свідка, і ніхто не зміг особисто впізнати в І.Дем’янюку охорон