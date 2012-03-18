Стан здоров’я потерпілої Оксани Макар вкрай тяжкий

Стан здоров'я Оксани МАКАР, яка постраждала в результаті резонансного злочину в Миколаєві, залишається вкрай тяжким.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сьогодні завідувач Опіковим центром Інституту невідкладної і відновлювальної хірургії імені В.Гусака, професор Еміль ФІСТАЛЬ.

Відповідаючи на запитання, він сказав: «Стан у неї вкрай важкий. Зараз ми якраз збираємо консиліум з цього приводу. Займаємося. У неї серйозні ускладнення, важка пацієнтка».

Е.ФІСТАЛЬ також додав, що раніше їй проводили інкубацію гортані, і наразі лікарі знову готуються провести її повторно, тому що проблеми, пов'язані з поразкою дихальних шляхів у постраждалої, «на тепер - найголовніше».

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Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Миколаєві троє чоловіків заманили в квартиру 19-річну О.МАКАР і згвалтували, після чого, щоб приховати сліди злочину, придушили і спробували її спалити.

Постраждала з опіками 55% тіла перебуває в обласному центрі термічної травматології в украй важкому стані. Дівчині ампутували руку, і лікарі розглядають можливість подальших операцій.

Сьогодні народний депутат, член фракції Партії регіонів, голова парламентського Комітету з питань охорони здоров'я Тетяна БАХТЄЄВА повідомила, що до неї звернулася мати постраждалої дівчини з проханням допомогти врятувати життя її доньки.

«Ми організувати консультацію провідних фахівців Донецького опікового центру, де є величезний досвід врятування життів важких пацієнтів», - зазначила народний депутат.

За її словами, з Донецька до Миколаєва 15 березня вночі виїхала машина з фахівцями опікового центру на чолі з професором Е.ФІСТАЛЕМ і з необхідним медичним устаткуванням. Медиками було ухвалено рішення доставити О.МАКАР на лікування до Донецька. І 16 березня потерпілу доставили в донецький Опіковий центр.