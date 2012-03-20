Міжнародний турнір з історичного фехтування в «Парку Київська Русь» (прес-конференція)

21 березня о 12.30 в УНІАН (Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція з нагоди відкриття першого в Україні Міжнародного турніру з історичного фехтування «Витязь Київського Дитинця» в Центрі культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь».

Учасники: президент «Парку Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО, судейська колегія та учасники турніру.

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*** З 24 березня по 24 листопада в «Парку Київська Русь» вперше пройде унікальне змагання - Міжнародний турнір з історичного фехтування «Витязь Київського Дитинця».

Учасники турніру – найкращі бійці українських та закордонних клубів історичного фехтування - продемонструють відвідувачам Парку володіння середньовічною зброєю та відточену техніку фехтування.