Держава згадала про громадян, вивезених до нацистської Німеччини

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ «Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, документ підписано з метою вшанування пам'яті жертв насильного вивезення населення з України у роки Великої Вітчизняної війни та привернення уваги суспільства до жертв нацистських переслідувань.

Указом, зокрема, доручено Кабінету міністрів України спільно з Національною академією наук України розробити та затвердити відповідний план заходів, а також вирішити в установленому порядку питання щодо їх фінансування.

*** Упродовж Другої світової війни на території нацистської Німеччини та на окупованих Рейхом землях працювало приблизно 13,5 млн. чоловіків, жінок та дітей із 26-ти країн Європи. Жителі окупованих територій Радянського Союзу становили найбільшу групу завезених робітників.

За різними оцінками з України, починаючи з весни 1942 року, було примусово вивезено близько 2,4 мільйона осіб.