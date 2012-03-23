У Києві літаки обслуговували авіатехніки з липовими дипломами

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу щодо авіатехніка одного з підприємств авіаційного транспорту, який за підробленим дипломом про вищу освіту, у 2008-2011 роках без належної кваліфікації виконував комплекс робіт по технічному обслуговуванню літаків авіакомпанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, справу порушено за ч. 1 ст. 276 і ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Крім того, кримінальну справу порушено стосовно ще одного авіатехніка, який використовував підроблене свідоцтво техніка технічного обслуговування повітряних суден, видане Державіаслужбою, і додаток до нього, щоб влаштуватись на роботу до авіаперевізника.

Прокуратурою столиці також продовжуються перевірки щодо перевезення на повітряному судні однієї з авіакомпаній вибухових речовин без спеціального дозволу.