В Івано-Франківську вшанували пам’ять голландських військовополонених

23 березня делегація Королівства Нідерланди вшанувала пам’ять голландських військовополонених, які перебували у 1942 році в Івано-Франківську у концтаборі «Шталаг-371».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Івано-Франківській облдержадміністрації.

У церемонії вшанування разом із представниками Посольства Королівства Нідерландів в Україні, родичами військовополонених також взяли участь голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК і міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС.

Учасники церемонії поклали вінок та квіти до обеліска «В пам’ять нескореним» на території колишнього концтабору (нині там військова частина – УНІАН), у якому перебувало майже 1800 голландських військовополонених офіцерів.