Кучма радить не розкидатися Рудьковським

Екс-Президент України Леонід КУЧМА вважає, що Ради національної безпеки та оборони перевищила свої повноваження, ухваливши рішення стосовно відсторонення міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО та міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА від посад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА сказав сьогодні журналістам у Києві.

“У нас парламентсько-президентська модель управління. Ви добре знаєте, що міністрів призначає парламент і знімає парламент. Так що, РНБО, я думаю, у цій ситуації перевищила свої повноваження”, - сказав Л.КУЧМА.

Він зазначив, що дотримується думки, яка розповсюджується через ЗМІ, що це було політичне рішення.

За словами Л.КУЧМИ, у Росії майже кожного дня «передають про пожежі та аварії на транспорті», але там нікого не знімають.

“Тут за два дні загасили пожежу - і вже треба з роботи знімати чоловіка. Не можна так розкидатися... Треба якщо пред’являти претензії, то вони повинні бути обгрунтованими», - сказав екс-Президент.