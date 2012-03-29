Стоян: мінімальна зарплата стовідсотково відповідає прожитковому мінімуму

Народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів, член Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці Олександр Стоян заявляє, що «уже зараз мінімальна зарплата стовідсотково відповідає прожитковому мінімуму, такого не було за всі роки незалежності».

Як повідомляє сайт ПР, про це він заявив, коментуючи підвищення соціальних стандартів з 1 квітня 2012 року.

„Президент, уряд і Партія регіонів послідовно виконують взяті на себе соціальні зобов’язання. Зокрема, чотири рази на рік переглядається розмір мінімальної заробітної плати, пенсії та інших соціальних виплат”, - зазначив депутат.

О.Стоян висловив переконання, що вже на початку 2013 року мінімальна пенсія буде складати понад тисячу гривень. „Зауважу, що уже зараз мінімальна зарплата стовідсотково відповідає прожитковому мінімуму, такого не було за всі роки незалежності. Також вчасно виплачується допомога при народженні дитини, і ці виплати піднімаються”, - наголосив він.

Депутат підкреслив, що соціальна політика стала пріоритетом держави. „Тому всі нарікання наших політичних опонентів щодо невиконання Партію регіонів своїх обіцянок виявилися безпідставними. Партії регіонів, прийшовши до влади, спочатку довелося стабілізувати економічну ситуацію, а тепер ми вже можемо поступово підвищувати соціальні стандарти”, - заявив парламентарій.

О.Стоян також наголосив, що Президент України Віктор Янукович своїм указом поклав відповідальність на конкретних людей за виконання соціальних ініціатив. Це стосується і збільшення пенсій, і заробітної плати, і збільшення виплат незахищеним верствам населення.

„Безумовно, тепер завдання для уряду – працювати над тим, щоб знайти кошти для втілення в життя усіх соціальних ініціатив Президента. Джерелами для цього стануть і податок на розкіш, і виведення з тіні зарплати „в конвертах”. Отож, Партія регіонів крок за кроком виконує свої соціальні зобов’язання перед громадянами України”, - заявив депутат.

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Відповідно до прийнятого Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» встановлюються такі розміри мінімальної заробітної плати на 2012 рік: - у місячному розмірі: з 1 січня - 1073 гривень, з 1 квітня - 1094 гривень, з 1 липня – 1102 гривень, з 1 жовтня - 1118 гривень, з 1 грудня - 1134 гривні.

Мінімальна зарплата з 1 квітня зросте на 21 грн. і становитиме 1094 грн. Мінімальна пенсія – на 16 грн., що становитиме 838 грн.

Соціальна допомога при народженні першої дитини зросте на 540 грн., що становитиме 27330 грн, другої дитини – на 1080 грн, що становитиме 54660 грн, третьої дитини – на 2160 грн, що становитиме 109 320 грн.