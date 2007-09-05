Червоненко відкриє пам`ятник жабі

17 жовтня в м. Бердянську (Запорізька обл.) буде відкрито пам`ятник жабі. Про це повідомив губернатор Запорізької області Євген ЧЕРВОНЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, "17 жовтня в Бердянську буде відкрито пам`ятник українській жабі", – сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО, додавши, що особисто візьме участь у відкритті пам`ятника.

Як повідомляв УНІАН, за даними керівництва мерії Бердянська, 250-кілограмову скульптуру з бронзи для пам`ятника вже відлили на місцевому заводі "Південгідромаш".

За словами співбесідника агентства, "жаба з 2 мобільними телефонами, пачкою банкнот і масивним золотим ланцюгом сидітиме на головах чотирьох людей: чоловіка, жінки, старого і дитини. Вона служитиме уособленням фрази “жаба тисне”, що стала останнім часом актуальною серед представників всіх прошарків суспільства і будь-якого віку - тобто буде уособленням жадібності - вади, прояву якої хотілося б в нашому житті скоротити".

Ідея встановити в Бердянську незвичайний пам`ятник належить безпосередньо меру міста Валерію БАРАНОВУ, кошти для її реалізації зібрані меценатами, а автором композиції виступив відомий в Запорізькому регіоні художник-монументаліст Микола МИРОНЕНКО.

Передбачається, що пам`ятник буде встановлено на 80-сантиметровий гранітний постамент на міській Набережній, де вже є пам`ятники слюсарю-сантехніку, бичку-годувальнику і дачникам, проте остаточно місце розташування нової незвичайної скульптури поки що не визначено.