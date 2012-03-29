Музей Булгакова в Києві продовжує працювати

Музей Михайла Булгакова в Києві продовжує працювати у звичайному режимі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію Головного управління культури.

«У зв’язку з проведенням капітальної реконструкції Андріївського узвозу, прохід до музею Михайла Булгакова дещо ускладнений, але заклад не припиняє свою роботу і продовжуватиме працювати й надалі», - запевнили в управлінні культури.

За даними КМДА, у дирекції музею розповіли, що не зважаючи на ремонтні роботи, графік роботи закладу дуже насичений. Більше того, розклад екскурсій складено на кілька наступних місяців, заявки і тепер продовжують приймати, не відмовляючи нікому.

Щоб мінімізувати незручності для відвідувачів закладу, співробітники музею зустрічають кожну групу та проводять до приміщення музею. Після завершення екскурсії групу так само супроводжують до безпечного виходу з узвозу.

Столична влада звертається до киян та гостей міста з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних з проведенням згаданих робіт на узвозі.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 27 березня голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець, посилаючись на інформацію колективу Музею Булгакова, заявив, що заклад через ремонт на Андріївському узвозі припинив роботу.

Пізніше О.Бригинець повідомив, що завдяки громадськості будівельникам не вдалося заблокувати вхід до Музею Булгакова на Андріївському узвозі.

«Незважаючи на обіцянки будівельників заблокувати вхід до Музею Булгакова, цього на щастя поки не сталося. Завдяки активній позиції громадськості та ЗМІ, перекриття не відбулося, і музей хоч і знаходитися під загрозою закриття, але все ж таки працює”, - зазначив О.Бригинець.