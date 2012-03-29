Експерт подивилася теленовини - і злякалася, в якій країні живе

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерти заявили на прес-конференції у Києві.

Експерт ПРООН Лариса Кобилянська наголосила, що ЗМІ відповідальні за те, яку інформацію суспільство отримує. «Фактично ЗМІ привносять цю інформацію в певній подачі, і від того, якою буде ця подача, залежатиме те, якою буде реакція суспільства», - сказала експерт.

«Вчора, готуючись до прес-конференції, я передивилася новинні репортажі всіх абсолютно каналів, я жахнулася, мій особистий неофіційний і неформальний моніторинг змусив мене по-людськи злякатися країни, в якій живу я, моя родина, і подумати про її майбутнє з іншої точки зору»,- додала вона.

За словами Л.Кобилянської, якщо головні події дня з життя країни починаються з жахливих фактів катастроф, трагедій і насильства і закінчуються цим, то така подача новин формує в суспільстві «страх перед вулицею, страх перед спільнотою, страх взагалі жити».

При цьому експерт зазначила, що це не означає, що треба ці факти приховувати, але, на її думку, на кожен цей факт треба шукати відповідь. «Для журналістів, мені здається, надзвичайно важливо формувати сьогодні таку громадську думку, яка б формувала активну позицію у громадян щодо впевненості в тому, що ці негативи можна здолати і що суспільство буде сильним своєю єдністю, і держава буде спроможна дати адекватну відповідь», - сказала експерт.

Говорячи про резонансні випадки насильства в Україні за останній час, Л.Кобилянська зазначила, що суспільство нарешті побачило цю проблему. «Для України проблема насильства, особливо у зв`язку з подіями останніх днів, є тією проблемою, яку нарешті суспільство побачило», - сказала вона.

«Я розумію, що ці слова виглядають досить цинічно, адже існуючу проблему не побачити не можна, але вона залишалася прихованою і не була тією проблемою, яка б обговорювалася суспільством», - додала Л.Кобилянська.

За словами експерта, це передусім пов`язано з наслідками «радянської свідомості, ментальністю», «зваженістю на громадську думку, розчаруванням, що це буде помічено».

«Але зараз події, які пов`язані з фактами відвертого ґвалтування, насильства і можна сказати не просто жорстокого, а нелюдського і варварського поводження з дівчатами і жінками, збурили суспільство абсолютно різних прошарків, різних національностей. Це говорить про те, що наразі проблема є тією, яка хвилює суспільство», - констатувала Л.Кобилянська.

На її переконання, на сьогодні проблема полягає в тому, щоб це збурення відповідним чином було конвертоване у відповідні дії громадянського суспільства, дії держави і тих організацій, які декларують свою участь у розв`язанні цих проблем.

«Мені дуже шкода, що мав відбутися настільки кровожерливий випадок, який змусив суспільство здригнутися і переосмислити своє ставлення до проблеми. Але, можливо, якби цієї жорстокої події не відбулося, суспільство ще довго ставилося б до цієї проблеми як такої, яка існує, але не торкається мене особисто», - додала Л.Кобилянська.