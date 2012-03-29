З 1 червня Україна вільно торгуватиме ще з чотирма країнами

Про це повідомляється на сайті ЄАВТ.

За інформацією організації, МЗС України у березні передав документи про ратифікацію угоди депозитарію (уряд Норвегії).

Згідно з нормами ЄАВТ, 1 червня - в перший день третього місяця після передачі документів - угода набере чинності.

Як повідомляв УНІАН, угода про вільну торгівлю з ЄАВТ була підписана 24 червня 2011 р. Переговори щодо підготовки документа проходили з квітня 2009 року.

27 грудня 2011 р. Президент України Віктор Янукович підписав Закон "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і державами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), прийнятий Верховною Радою України 7 грудня 2011 р.

Довідка УНІАН. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) створена у 1960 році за Стокгольмською конвенцією. До складу ЄАВТ входять Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн. Три країни ЄАВТ (окрім Швейцарії) є частиною внутрішнього ринку Європейського Союзу через Угоду про Європейський економічний простір (ЄЕП), який набрав чинності у 1994 році.

З листопада 2010 р. Митний союз Білорусі, Казахстану і Росії і ЄАВТ розпочали переговори про укладення угоди про вільну торгівлю.