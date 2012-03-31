У Луганську затримали торговців героїном

У Луганську затримано дівчину й хлопця, які займалися збутом героїну.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС у Луганській області, постачальників героїну дівчина знайшла в Ростовській області (Російська Федерація). Раз на місяць вона на автобусах міжнародного сполучення привозила до Луганська близько 50 г наркотиків (0,5 г коштує 400 грн.).

«Частину наркотиків вона зберігала в квартирі своєї матері, а для зручності їх розповсюдження в Луганську орендувала невеликий флігель і там продавала наркотики. Для того, щоб охопити більшу кількість наркозалежних осіб, вона залучила до своєї діяльності хорошого друга, який допомагав знаходити клієнтів і був посередником», - йдеться в повідомленні.

Співробітниками міліції було задокументовано злочинну діяльність розповсюджувачів наркотиків й при черговій спробі продати героїн молодих людей було затримано. При обшуку в них було виявлено й вилучено 25 г героїну та пістолет марки «Зоракі» з ознаками переробки для стрільби патронами калібру 9 мм.

За цим фактом порушено кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу України – ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» і ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами».