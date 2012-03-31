Погода на 1 квітня

У неділю, 1 квітня, по Україні хмарно з проясненнями, очікуються опади, переважно у вигляді мокрого снігу та дощу, лише вночі в центральних областях без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, Вітер західний, північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура вночі - 0-5° тепла, на півдні Криму та Одещині - 3-8° тепла (в західних областях - 0-3° морозу); вдень - 3-8° тепла, в східних областях та місцями у південній частині - 7-12°; в Карпатах вночі - 5-10° морозу, вдень - 1-6° морозу.

По Київській області хмарно з проясненнями. Опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 0-5° тепла, вдень - 3-8° тепла.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 0-2° тепла, вдень - 3-5° тепла.