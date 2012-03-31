Міліція про похорон Оксани Макар: «скандалу не було»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Відділу зв'язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області Ольга Передеренко.

«Під час похорону ніяких правопорушень, ніяких ексцесів зафіксовано не було, все відбулося спокійно», - зазначила вона.

За оцінками правоохоронців, в церемонії брало участь близько 200 осіб, серед яких були і журналісти. Додаткові сили для варти правопорядку не залучалися.

О.Передеренко повідомила, що вона уважно стежила за подіями, що відбувалися, і «не чула, щоб з боку рідних Оксани було якесь обурення».

У зв'язку з настійливою увагою журналістів до похорону, вчора, 30 березня, родичі О.Макар написали заяву в міліцію з тим, щоб «не допустити сторонніх людей на похорон, а особливо журналістів».

Як зазначає О. Передеренко, «скандалу не було».

Вона також повідомила, що їй нічого невідомо про те, чи велася пряма трансляція з місця події, але «було багато телевізійних камер».

Як вже повідомлялося, на похоронах О.Макар був присутній вітчим дівчини Олексій Суровицький, що наразі відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

«Він був доставлений з супроводом в спеціальному автомобілі, - повідомила О.Передеренко. - Очевидно, це було узгоджено. Хтось із родичів подав прохання, воно було розглянуто і задоволено. Йому пішли назустріч і дозволили бути присутнім на церемонії. Вітчим попрощався з Оксаною і виїхав. На обід він не залишився».