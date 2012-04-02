На Тернопільщині розкрили "справу лікарів"

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, члени лікарсько-консультативної комісії Теребовлянської центральної районної лікарні неправомірно надали висновки трьом посадовцям органів державної влади та контролю району про те, що вони за станом здоров’я не можуть виконувати свої функціональні обов’язки. Це дало можливість посадовцям отримати пенсійне забезпечення до досягнення пенсійного віку.

За рахунок коштів Державного бюджету України звільненим особам до досягнення ними пенсійного віку було безпідставно виплачено 119,9 тис. грн.

Щодо лікарів за фактом службового підроблення порушено кримінальну справу.