В Одесі проректор попався на дрібному здирництві

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Проректор вимагав та отримав 3,2 тис. грн. хабара від трьох інтернів за успішне складання ними заліків, йдеться у повідомленні. Додатково задокументовано ще 15 фактів отримання правопорушником хабарів на загальну суму понад 20 тис. грн.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.