В Одесі проректор попався на дрібному здирництві
12:20, 02 квітня 2012Суспільство
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В Одеській області у хабарництві викрито проректора одного з медичних університетів міста.
Проректор вимагав та отримав 3,2 тис. грн. хабара від трьох інтернів за успішне складання ними заліків, йдеться у повідомленні. Додатково задокументовано ще 15 фактів отримання правопорушником хабарів на загальну суму понад 20 тис. грн.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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