ЗМІ: Доля скандального вірша Винничука вирішиться в Донецьку

Головне управління МВС у Львівській області направило вірші поета Юрія Винничука на дослідження до Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз.

Про це Gazeta.ua повідомив керівник Інституту політичних, соціологічних і маркетингових досліджень Володимир Бондаренко.

"Я отримав відповідь за підписом начальника управління боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми Сергія Матяша, - розповів політолог. - У ньому сказано, що копії віршів Юрія Винничука направлено регіональному представнику Національної експертної комісії із захисту суспільної моралі та до Донецького НДІ судових експертиз на психолінгвістично-мистецтвознавче дослідження".

На думку політолога, Нацкомісія з моралі необґрунтовано відмовила в експертизі творів Юрія Винничука.

"Комісія уникає розгляду цього питання, використовуючи бюрократичні перепони. Наприклад, просить надіслати кілька примірників книги Винничука. Голова комісії Василь Костицький публічно говорив, що з задоволенням брав автограф у Винничука і радий, що познайомився з таким автором. Інший член комісії Олексій Богданович якось казав: "У біографії кожного актора повинне бути своє порно". Якщо у них така каша в голові, то як вони можуть відстоювати позицію держави? Після відмови Нацкомісії з моралі доля Винничука вирішуватиметься в Донецьку", - резюмував Бондаренко.

Нагадаємо, народний депутат України Леонід Грач направив звернення до Генпрокуратури, в якому просив зреагувати на творчість львівського письменника Юрія Винничука. Зокрема, звинувачував автора у порнографії та заклику до насильницьких дій щодо представників влади у вірші "Убий під***са". Львівська міліція взяла у письменника письмове пояснення.