Лідер "Патріота України" залишиться в СІЗО ще на два місяці

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Соціал-Національної Асамблеї.

Як зазначається в повідомленні, А.Білецький вже 4 місяці утримується в СІЗО.

Під час судового засідання адвокат А.Білецького заявив, що для утримання його підзахисного під вартою немає жодних підстав.

У прес-службі також наголосили, що “жодного доказу, що свідчив би проти Андрія Білецького, немає. Жодна експертиза не свідчить проти нього”.

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Як повідомляв УНІАН, 23 серпня 2011 року близько 18.30 до двору харківського офісу місцевої організації «Патріот України» зайшов чоловік. Під час конфлікту між ним та активістами організації сталася бійка. Чоловік застосував травматичний пістолет. Внаслідок сутички до лікарні потрапили троє її учасників – двоє активістів організації «Патріот України» та чоловік, який під час бійки застосував пістолет. Порушено кримінальну справу за ст. 296 ч. 4 Кримінального кодексу України (хуліганство).

27 грудня біля під’їзду власного будинку було затримано голову організації «Патріот України» та СНА А.Білецького. У «Патріоті України», посилаючись на адвокатів, повідомили, що А.Білецькому в рамках справи про стрілянину в офісі організації інкримінують вчинення злочину за ст. 187 ч. 2 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Організація «Патріот України» заявила, що розцінює затримання А.Білецького «як ще одну зухвалу спробу нейтралізації непідконтрольних владі українських організацій, а також продовження політичних репресій проти націоналістів».