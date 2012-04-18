Найчастіше люди гинуть на дорогах західної України

Про це повідомили в Центрі безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України.

Згідно з даними МВС, в 2011 році в Україні було зафіксовано 186 220 ДТП, з них 30927 із потерпілими і 4831 з летальними випадками, пишуть «Коментарі».

Найбільшу кількість дорожньо-транспортних пригод було зафіксовано в Донецькій - 3766, Дніпропетровській - 2527, Харківській - 2477, Одеській - 2038 та Київській – 2025 областях. Також у Києві було зареєстровано 2173 випадки ДТП, з яких 181 випадок з летальним результатом.

Найбільший відсоток смертельних випадків відзначають в Житомирській - 26,9%(215 жертв в 795 аваріях), Тернопільській - 25,7% (77 з 307), Рівненській - 25% (120 з 486), Івано-Франківській - 24% (89 з 372) та Чернівецькій - 21,2% (68 з 325)областях.

Як повідомили в МВС, на 9 670 462 транспортних засобів зареєстрованих в Україні на 1 січня 2012 року, сталося 30 927 аварій. З них 4 831 з людськими жертвами.