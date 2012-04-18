В Одесі інваліди зірвали тендер у міській раді

Як передає кореспондент УНІАН, присутні декілька десятків інвалідів і ветеранів передали в.о. директора Департаменту транспорту Павлу Стерлядову постанову Суворовського райсуду Одеси від 28 березня 2012 року, якою задоволено позовні заяви громадян Максима Попова і Сергія Штеймана і заборонено Департаменту транспорту, зв`язку та організації дорожнього руху Одеської міськради проводити конкурс із визначення перевізників, зокрема розглядати конкурсні пропозиції та приймати рішення з визначення переможців.

Суд визнав обгрунтованими позови цих представників громадських організацій, які виявили, що умовами оголошеного конкурсу передбачено допуск до його участі автоперевізників, які володіють автобусами місткістю від 19 пасажирів. Хоча вже зараз міські маршрути обслуговують машини марки «Богдан» місткістю 40-45 місць. Тому можливість виходу на маршрути машин меншої місткості є «явним зниженням планки рівня безпеки при здійсненні пасажирських перевезень».

Крім того, інваліди звернули увагу суду на те, що лише автопідприємство «Соцтранском» володіє спеціально обладнаним транспортом і перевозить пасажирів із обмеженими можливостям на маршруті №210.

У свою чергу керівник Департаменту транспорту П.Стерлядов мотивував проведення конкурсу тим, що закінчилися терміни договірних зобов`язань автоперевізників на деяких міських маршрутах, внаслідок чого автопідприємства фактично обслуговують пасажирів без договорів - поза правовим полем.