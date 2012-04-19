У Черновецького народилися внуки-двійнята

«Я щасливий! Жанна Черновецька - дружина мого сина Степана, до Великодня, подарувала моєму синові двійню: Михайла та Степана Черновецьких. Вони названі в пам'ять і честь мого батька і діда сина по лінії його матері», - повідомив Черновецький на своєму персональному сайті.

Мер Києва також підрахував, що тепер у нього семеро онуків: одна дівчинка та шестеро хлопчиків і побажав їм, щоб вони виросли здоровими і щасливими.