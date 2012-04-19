Перед Євро-2012 українські повії подорожчали услід за готелями

Під виглядом посередників-організаторів Євро редакція "Газеты Киевской" написала листа керівництву ескорт-агентства і запропонувала "гуртом" замовити дівчат зі знанням іноземних мов для VIP-гостей чемпіонату. На подив, масове замовлення не особливо зацікавило керівництво агентства.

"Сподіваюся, ви розумієте, що в цей період у нас роботи буде хоч відбавляй і без посередників", - відповіли в агентстві.

Також там повідомили, що "на час Євро-2012, швидше за все, ціни будуть дорожче" - очікуване подорожчання складе від 50 до 70%. Тобто година дозвілля з "дівчинкою" зі знанням іноземної мови в середньому буде коштувати 300-350 доларів.

У тій же Німеччині годину дозвілля з дівчиною коштує від 50 до 100 євро, у Швеції ціна доходить до 200. Хоча, більшість іноземних уболівальників навряд чи будуть шукати серед наших дівчат поліглотів, напевно їм буде достатньо того, щоб "бюджетна" повія змогла відповісти на просте питання "how much?".

В інтернеті повно прямих телефонів дівчат, що пропонують інтим-послуги в центрі столиці. На Хрещатику промоутери навіть відкрито роздають візитки, де прямим текстом рекламуються повії.

Чоловіки активно обговорюють наплив таких дівчат у столицю у зв'язку з підготовкою до Євро-2012 і подорожчання послуг жриць кохання. Кажуть, якщо раніше можна було знайти пропозиції за 80 доларів на годину, то ближче до Євро ціни вони зібралися підняти майже на 100%. У пошуках борделів біля фан-зони Євро особлива увага зверталася на адреси, які розташовані в безпосередній близькості від головного стадіону. Як виявилося, найбільше "будинків терпимості" розташувалося в арендованих квартирах по Червоноармійській вулиці, яка по праву може на час чемпіонату претендувати на лаври амстердамської вулиці Червоних ліхтарів. Існує навіть будинок, в якому розташувалися цілих три борделя!

З повіями в Києві також збирається боротися і міліція.

"Документування і боротьбою з місцями, де надаються інтим-послуги, займається профільний підрозділ Кримінального розшуку - Управління по боротьбі з торгівлею людьми", - сказав Володимир Поліщук, начальник Управління по зв'язках з громадськістю МВС України.

"Перед Євро-2012 робота цього підрозділу буде суттєво активізована, тому що очікується наплив уболівальників, у зв'язку з чим прогнозовано з'явиться попит на послуги дівчат легкої поведінки. Навколо фан-зони виставлять додаткові патрулі, які будуть припиняти спроби дівчат характерного вигляду пробратися ближче до вболівальників ", - зазначив Поліщук.

Звичайно ж, міліція не зможе нічого зробити, якщо вболівальник буде йти з такою дамою під руку, тому МВС почало в західних ЗМІ масштабну інформаційну кампанію по "освіті" фанів.

"Попереджаємо іноземців, які збираються приїхати до нас на футбол, що контакти з нічними метеликами можуть погано закінчитися. Адже дуже часто злочинці використовують повій як наживку, щоб пограбувати людину, в ході пограбування явно буде застосовуватися насильство. Навіть якщо повія діє самостійно, вона може обікрасти клієнта - разом з банківськими картками та грошима забрати цінні речі і навіть квитки на футбол, які можуть бути перепродані. Не забуті і старі прийоми з клофеліном та іншими одурманюючими речовинами. Не кажучи вже про букет венеричних захворювань, які повії можуть подарувати вболівальникам із Європи ", - сказав Володимир Поліщук.