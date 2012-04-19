Корбан: розслідування вбивства Аксельрода рухається хибним шляхом

Про це в інтерв’ю "Українській правді" сказав голова наглядової ради компанії "Славутич-Капітал" Геннадій Корбан.

На його думку, слідство у справі про вбивство бізнесмена Г.Аксельрода рухається хибними шляхами. "Замість того щоб займатися справжніми версіями, міліція відпрацьовує безглузді та непотрібні версії, вилучає якісь документи", - сказав Г.Корбан.

Зокрема, він зауважив, що наступного дня після вбивства Г.Аксельрода слідчі чотири години допитували дружину та доньку бізнесмена. "Це не є свідомими діями, це саме непрофесіоналізм. Вже два роки вони не хочуть чути того, що ми їм кажемо. Вони відпрацьовували побутові версії, версії, пов’язані з внутрішніми відносинами", - зазначив Г.Корбан.

Він нагадав, що перший замах було вчинено 17 вересня 2010 року, коли його разом з Г.Аксельродом підірвали на терасі ресторану у Дніпропетровську.

"Я не хочу озвучувати прізвища. Але я знаю, що замовник цього вбивства знаходиться у США та сидить у тюрмі", - сказав Г.Корбан.

За словами бізнесмена, слідчі Служби безпеки України працюють набагато ефективніше. 2006 року, коли було обстріляно його автомобіль, саме слідчі СБУ провели розслідування і з'ясували, що замах вчинили ті ж самі люди, які причетні до вбивства російської журналістки Ганни Політковської. «Але, на жаль, зараз немає процесуальних підстав для того, щоб передати цю справу на розслідування СБУ», - сказав Г.Корбан.

Як повідомляв УНІАН, кілер убив Г.Аксельрода в Дніпропетровську 14 квітня близько 17.00.

За фактом вбивства бізнесмена порушено кримінальну справу.