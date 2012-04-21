Відкрився театральний фестиваль імені Луспекаєва

У Луганську відкрився театральний фестиваль імені Павла Луспекаєва «Госпожа Удача».

Як повідомила УНІАН заступник директора Луганського академічного обласного російського драматичного театру Антоніна Кихіль, фестиваль триватиме з 20 до 27 квітня. За її словами, він стане регулярним і проводитиметься раз на два роки.

«У фестивалі беруть участь 13 театрів із Росії й України. Впродовж семи днів їх вистави пройдуть в українському драмтеатрі, в ляльковому театрі та у нас в російському драмтеатрі. Кожен день відбуватиметься по дві вистави учасників фестивалю на цих трьох театральних майданчиках. На фестиваль планував приїхати Берлінський російський драматичний театр, але не вдалося знайти фінансування цієї поїздки. Київський театр «Колесо» і театр з Білорусі також планували приїхати, але не вийшло. Сподіваємося, що наступного разу фестиваль вийде набагато масштабнішим», - сказала А.Кихіль.

В рамках відкриття фестивалю відбулося відкриття пам'ятної дошки на честь радянського актора Павла Луспекаєва на будівлі російського драматичного театру. Сьогодні, 20 квітня, йому виповнилося б 85 років.

У 2011 році біля будівлі Луганської митниці встановили пам'ятник П.Луспекаєву в образі митника Верещагіна.

Довідка УНІАН. П.Луспекаєв народився 20 квітня 1927 року. У 1944 році був зарахований до трупи російського драматичного театру Ворошиловграда (колишня назва Луганська). У ній він пропрацював упродовж двох років. Потім виїхав до Москви.

Одна з найвідоміших ролей актора - митник Павло Верещагін у кінофільмі «Біле сонце пустелі».