Налякані німці відмовляються їхати на Євро-2012 до України

Якщо вірити німецькій пресі, то в Україні тільки те й роблять, що знущаються над бродячими собаками, тримають політиків по тюрмах, калічать молодих дівчат та влаштовують бандитські розборки, пише ТСН.

Йо Голь іще із двома колегами з телеканалу РББ готує сюжети про підготовку до цьогорічного футбольного Євро і збагачує свої розслідування дедалі новими подробицями. Їхній перший репортаж з України був про скінхедів у Львові.

"Міський голова Львова сказав нам, що образливі графіті і навіть свастика на стінах є проблемою багатьох міст. Мовляв, так молоді люди висловлюють свої емоції. Ми здивовані, що в цих расистських написах тут не вбачають проблеми", - зізнався журналіст. Та проблеми для телевізійників розпочалися ще на українському кордоні. Щоби його перетнути, їм знадобилося 7 годин. Утім, не всіх німців відлякують такі історії про Україну. Марсель Рьотінг поїде на перший матч німецької збірної до Львова, і не автобусом, а потягом – для німців це також екзотика. "Уперше я мандрував в українському потязі з Києва до Львова, їхали цілу ніч. Ми, німці, розбалувані нашими потягами. 600 кілометрів із Берліна в Мюнхен у нас експреси долають за 5 годин. А тут я навчився спати в поїздах", - розповів турист. Та винні не локомотиви, бідкаються агенти єдиного в Німеччині туроператора, що спеціалізується на подорожах в Україну. "Коли авіаквитки такі шалено дорогі, то залишається потяг, а "Укрзалізниця" досі не має розкладу потягів на літо! І це за 5 тижнів до Євро! А коли вони збираються продавати квитки? Німці не звикли купувати все в останню хвилину, тут планують свої подорожі", - обурений керівник турбюро Мартен Ланге. Навіть у цих фахівців по Україні мало уявлення, що чекає на їхніх клієнтів.

Чи правда, питає турагент, що потягами "Укрзалізниці" безкоштовно зможуть їздити всі, хто з квитками на стадіони? І що робити, якщо раптом на платформі стоятиме тисяч 10 уболівальників, і де та інтернет-сторінка, на якій можна бронювати місця? Офіційний туроператор німецьких фанатів "Євроллойд" вирішує це транспортне непорозуміня чартерними авіарейсами. Квиток до Львова коштуватиме майже 700 євро. Німці вважають – ціна занадто висока. Таким способом на Євро поїде лише тисяча вболівальників.

Та на них чекає ще одна українська біда – готелі. Більшість номерів спочатку були заблоковані, скаржаться тут, а потім їх стали здавали по півтисячі євро за ніч. "Знаєте, яка реакція наших клієнтів? Вони були такі раді, коли виграли в лотерею квитки на матч. Так от тепер ці квитки масово здають, тому що тут ніхто не готовий платити так багато за номер", - розповів керівник турбюро Мартін Ланге.

Студент Штеффен Галлінг купив два квитки на матчі в Донецьку по 30 євро. Добиратися буде потягом. Житиме у друзів. Він уже був в Україні і розуміє російську. "А які вже можуть бути погані несподіванки в Україні? На тлі того, що про вас пишуть у пресі, сюрпризи можуть бути вже тільки приємні", - зізнався він. І перший приємний сюрприз уже є. Після заяв розлюченого Мішеля Платіні про готельну змову в Україні своє розслідування розпочала Антимонопольна служба. Результат – номери за 500 євро за ніч утратили нулик і продаються вже по 50. Але однієї такої звістки замало, аби повернути довіру наляканих туристів.