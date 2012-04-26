Світовий банк дасть Одесі 25 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Як ідеться в повідомленні, комунальне підприємство «Агентство програм розвитку Одеси» в рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури», який спільно реалізують Світовий банк і Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України, одержить ці кошти на будівництво і реконструкцію двох каналізаційних напірних станцій.

У міністерстві нагадали, що в березні ц.р. Одеса вже уклала договір на реконструкцію ділянки тунельного колектора глибокого залягання.

Усього ж після підписання третього договору на будівництво напірного трубопроводу, яке очікується в травні, загальна сума кредиту Світового банку, наданого Одесі, перевищить 45 млн. дол.

Термін надання кредиту становить 20 років, а процентна ставка в найближчі кілька років не перевищить 1% річних.