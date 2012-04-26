На травневі свята до Криму пустять додаткові поїзди

"Укрзалізниця" додала сім додаткових поїздів у кримському напрямку на травневі свята, відреагувавши на масові скарги пасажирів, які за тиждень до вихідних вже не змогли придбати квиток. Про це пише газета " Сегодня".

Зокрема, додані три потяги до Києва, два - до Дніпропетровська, по одному - до Кривого Рогу і Львова. Курсувати вони будуть з 26 квітня по 13 травня.

«Це пов`язано з високим пасажирооборотом, - повідомили в прес-службі Рескому з транспорту і зв`язку. - Всі місця вже розкуплені, а охочих приїхати в Крим дуже багато».