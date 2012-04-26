На травневі свята до Криму пустять додаткові поїзди
09:47, 26 квітня 2012Суспільство
340 0
"Укрзалізниця" відреагувала на масові скарги пасажирів.
|Охочих поїхати до Криму дуже багато
Зокрема, додані три потяги до Києва, два - до Дніпропетровська, по одному - до Кривого Рогу і Львова. Курсувати вони будуть з 26 квітня по 13 травня.
«Це пов`язано з високим пасажирооборотом, - повідомили в прес-службі Рескому з транспорту і зв`язку. - Всі місця вже розкуплені, а охочих приїхати в Крим дуже багато».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter