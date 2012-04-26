Запорізька УПЦ МП бореться з геями і Гаррі Поттером

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, глава Запорізької єпархії Української православної церкви (Московського патріархату), архієпископ Запорізький і Мелітопольський Лука закликав представників Ради релігійних організацій області підтримати його ініціативу і поставити підписи під зверненням до Президента України з принципових питань духовності.

«Архієпископ звернувся до керівників релігійних організацій підписати звернення до Президента України про заборону параду людей нетрадиційної орієнтації в Києві» - повідомили в ОДА.

Окрім того, у прес-службі відзначили, що священик «попросив колег підтримати його звернення «про внесення змін у викладання в школах світової літератури».

Архієпископ також відзначив, що до шкільної програми зі світової літератури не потрібно включати твори сучасних письменників, які пишуть про паралельні світи і магію, такі як «Гарі Поттер». На думку владики, книги мають «навчати дітей Божим заповідям і пропагувати високі моральні цінності».

*** Гей-парад у Києві заплановано на 20 травня.