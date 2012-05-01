На 9 травня курсанти розгорнуть бій за Черкаси

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, військові баталії розгорнуться поруч із Долиною троянд. У відтворенні форсування Дніпра візьмуть участь курсанти навчального центру Прикордонної служби України. Планується провести масштабне інсценування форсування Дніпра

Уперше в Черкасах під час урочистого параду у шкільних колонах діти пронесуть портрети фронтовиків. Це будуть портрети дідусів та прадідів школярів.

Після параду військової техніки і покладання квітів до Вічного вогню почнуться народні гуляння у мікрорайонах міста. Для черкасців працюватимуть 18 агітаційних бригад, які розважатимуть городян. У житлових дворах комітети самоорганізації населення спільно з мешканцями будинків розгорнуть сусідські столи з частуванням. Аби поринути у переможну атмосферу 1945 року, мерія Черкас запрошує черкасців долучитись до святкувань 9 Травня, одягнувшись у вбрання тих часів.