Комуністи на 1 травня у Львові обійшлись без червоних прапорів

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 представників місцевих осередків Антифашистського комітету України, КПУ, ПСПУ і ветеранських організацій поклали вінки та квіти до Монументу воїнам-визволителям на вулиці Стрийській. Участини мітингу розгорнули кількаметровий транспарант з написом: «Да здравствует 1 мая – День международной солидарности трудящихся!».

Після покладання квітів перед присутніми виступили лідери обласного осередку КПУ та ветеранських організацій, які наголошували на тому, що «свято Першотравня було, є і буде святом для простого народу, бо для новітніх українських буржуїв свято тепер щодня».

Учасники мітингу ухвалили звернення до українського народу, в якому закликали «всіх трудящих і простий народ підтримати Комуністичну партію України і спільно боротися за свої права».

Присутні тримали, не розгортаючи, червоні прапори, оскільки, за їхніми словами, «працівники міліції заборонили розгортати червоні прапори, посилаючись на ухвалу міської ради».

«Сьогодні ми відсвяткували Першотравень у Львові без червоних прапорів. Комуністи не змогли розгорнути свою символіку (хоча вона є законна), оскільки вранці, перед початком мітингу, нас попередили працівники міліції про відповідальність за порушення ухвали Львівської міської ради, якою передбачається заборона оприлюднення у Львові червоних прапорів із символікою КПУ. Не хотіли провокувати конфлікт і прапори не розгортали, хоча ухвала міської ради є грубим порушенням українського законодавства. 9 травня на вулиці Львова обов’язково вийдемо під червоними стягами», - заявив у коментарі УНІАН член КПУ, голова облосередку Антифашистського комітету України Олександр Калинюк.

За інформацією прес-служби прокуратури Львівської області, органи прокуратури опротестують заборону міської ради на використання прапора Перемоги.

«Сесією Львівської міської ради 26 квітня прийнято ухвалу «Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території Львова». Мова йде про заборону використання символіки неіснуючої держави – СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території міста, на будівлях державних установ і комунальних підприємств міста, під час проведення масових заходів. Однак, приймаючи вказану ухвалу, міська рада порушила низку вимог чинного законодавства», - зазначається у повідомленні прокуратури.

Як наголошують у прокуратурі, Львівська міська рада, зокрема, вийшла за межі своїх повноважень, визначених ст. 26 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", а також порушила вимоги ст. 19 Конституції України, яка зобов'язує органи місцевої влади та їхніх посадових осіб діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Відповідно до Закону «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», на честь Перемоги у Києві, інших містах та населених пунктах проводяться святкові заходи з використанням прапора Перемоги.

У 2011 році Львівською міською радою було прийнято аналогічну ухвалу, яка була опротестована.