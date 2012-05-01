Херсонські вибухотехніки продовжують підривати «підозрілі» сумки

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в центрі міста, біля кінотеатру "Україна" на площі Свободи, в урні було виявлено сумку.

За інформацією заступника начальника міськвідділу міліції Сергія Архипова, про підозрілу сумку наряду міліції приблизно об 11.00 повідомив перехожий.

На місце прибули вибухотехніки, периметр навколо урни в радіусі до 50 м було оточено.

На час ліквідації сумки було перекрито рух транспорту по вулиці Ушакова.

О 12.45 сумку було знищено. Вибухових речовин в ній не виявилося.

За словами С.Архипова, це вже другий випадок ліквідації підозрілих сумок у центрі Херсона за два дні. Вчора на проспекті Мирному, неподалік від Центрального ринку, було виявлено безгоспну сумку, що висіла на дереві. Сумку було ліквідована вибухотехніками. Вибухових речовин в ній також не виявили.