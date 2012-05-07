У Дніпропетровську на площі вибухнули два аерозольні балончики
10:12, 07 травня 2012Суспільство
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Балончики вибухнули у сміттєвому баку, де сталося самозагоряння сміття.
Сьогодні о 8.10 в Дніпропетровську на Привокзальній площі вибухнули два аерозольні балончики.
Про це УНІАН повідомив представник Головного управління МВС України в Дніпропетровській області.
За його словами, за попередніми даними, балончики вибухнули у сміттєвому баку, де сталося самозагоряння сміття.
При цьому джерело не повідомило інших подробиць події.
Як повідомляв УНІАН, у результаті 4 вибухів у Дніпропетровську постраждала 31 особа, зокрема 10 неповнолітніх.
СБУ розслідує кримінальну справу, порушено за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Усі вибухові пристрої були закладені у бетонні урни.
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