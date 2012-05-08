У Тернополі на день заборонили нацистську символіку та червоні прапори

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі облради, про це йдеться у підписаному ним розпорядженні.

У документі сказано, що розпорядження видане «у зв’язку з можливістю розповсюдження 9 травня на території Тернопільської області символіки неіснуючої тоталітарної держави – СРСР, комуністичної символіки та нацистської символіки, що зумовлює порушення положень статей 5, 20 Конституції України».

У розпорядженні вказано, що комуністичні та нацистські символи заборонено вивішувати на приміщеннях, будівлях і спорудах державної, комунальної та інших форм власності.

Керівникам правоохоронних органів області О.Кайда рекомендував 9 травня керуватися цим розпорядженням.

Контроль за його виконанням покладено на заступника голови облради Олега Боберського.