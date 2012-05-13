В Україні сьогодні святкують День матері.

Це міжнародне свято вперше встановлене офіційно Конгресом США 8 травня 1914. Після Першої світової війни це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині, Чехословаччині. В Україні офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня.

Запровадити День матері запропонувала відома американська пацифістка Джулія Уорд Хоув у 1872 році. «День матері», за версією Дж.Уорд, - день єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі. Разом з тим концепція Дж.Уорд не знайшла широкої підтримки ні в США, ні в інших країнах.

У 1907 році американка Анна Джарвіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів у пам`ять про свою матір. Вона написала листи до державних установ, законодавчих органів і видатним особам з пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів. У 1910 році штат Вірджинія перший визнав День матері офіційним святом. У 1914 році Президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх американських матерів.

Слідом за США другу неділю травня оголосили святом 23 країни. Крім того, понад 30 країн відзначають таке свято в інші дні.