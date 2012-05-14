У київському банку чоловік вдарив молотком охоронця

Як повідомив УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м. Києві Ігор Міхалко, сьогодні близько 10.00 до однієї із банківських установ на бульварі Перова зайшов чоловік. Як пізніше пояснив міліції охоронець банку, обличчя відвідувача здалося йому схожим на фоторобот одного із розшукуваних за пограбування банківських установ. За словами І.Міхалка, після того, як охоронець спитав невідомого, що йому потрібно, стався конфлікт, який переріс у бійку, в результаті якої відвідувач вихопив молоток з кишені та вдарив по голові охоронця.

Як зазначив І.Міхалко, на ситуацію швидко відреагували інші співробітники банківської установи, викликавши міліцію, яка на місці скоєння нападу затримала правопорушника.

За словами І.Міхалка, встановлено, що затриманий уродженець Луцька, 1974 р.н., з 1996 року розшукується за скоєння вбивства, а також за причетність до пограбування фінансових закладів.