Прокуратура спростовує інформацію про вибух у Запоріжжі
20:20, 14 травня 2012Суспільство
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Інформація деяких ЗМІ про вибух урни в центрі Запоріжжя не відповідає дійсності.
Як заявила УНІАН прес-секретар прокурора Запорізької області Маріанна Піскунова, чутки про те, що сьогодні вдень у Запоріжжі вибухнула урна, - неправдиві.
«Ніякої надзвичайної події з вибухом у понеділок в Запоріжжі не було. Прокуратура регіону ретельно перевірила інформацію і не знайшла їй підтвердження», - повідомила М.Піскунова.
Як повідомляли деякі ЗМІ, у Запоріжжі стався вибух - чоловік поставив в урну пляшку, яка вибухнула, при цьому поранення ноги отримала одна людина.
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